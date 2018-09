30% de la población que reside en Venezuela es de origen migratorio

Palacio de Miraflores, Caracas.- “El 30% de la población que vive en Venezuela es de origen migratorio, de los continentes de América Latina, el Caribe, Europa y Asia”, así lo aseveró el jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro, durante la clausura del III Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), que se desarroll{o en la Plaza Bicentenario, en Caracas.

El Mandatario afirmó que Venezuela es un país receptor de migración internacional, que ha recibido a más de 9 millones de extranjeros sin discriminación alguna, razón por la cual rechaza y repudia la campaña que ha liderado la oligarquía colombiana en contra del país.

“La campaña pretende justificar la intervención de Venezuela por la vía militar y política (…) el objetivo es crear una sensación de crisis humanitaria”.

Aseguró que los sectores oligárquicos que arremeten en contra de la Nación han diseñado un paquete falso que logró engañar a una minoría de venezolanos, que ya han despertado de la pesadilla y se han incorporado al Plan Vuelta a la Patria, el cual en pocas semanas ha logrado repatriar a más de 2 mil venezolanos y venezolanas.

“Yo les mande el avión porque soy presidente de todos los venezolanos, de los que me quieren y de los que no me quieren también”

El Dignatario señaló que en los últimos 10 años han migrado de Colombia más de 12 millones de habitantes, según estadísticas de la Organización Naciones Unidas (ONU), razón por la cual la oligarquía apátrida no tiene moral para desprestigiar a Venezuela, pues en la Revolución Bolivariana, no se discrimina a ningún ciudadano, por el contrario, se les brinda atención gratuita y de calidad.

Prensa Presidencial/ Rossy Herrera